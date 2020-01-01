موعد مباراة برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:52 ص
برشلونة واسبانيول
برشلونة واسبانيول
محمد الدمتناوي


يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إسبانيول، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام إسبانيول، على أرضية ملعب كامب نو.

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل مزاحمة ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة برشلونة أمام إسبانيول، عبر قناة bein Sport hd 3.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يتواجد إسبانيول في المركز العشرين والأخير برصيد 24 نقطة.

أخبار تهمك

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 10 ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن احتفالية نادي القرن

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بدءًا من السبت.. الأوقاف تعيد فتح مصلى السيدات بمسجد "السيدة زينب"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباراة يوفنتوس و ميلان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. هدف الأهلي يضيع ويقترب من الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 4 ساعات

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ 36 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»