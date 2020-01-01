بصورة نادرة .. انتصار تعبر عن حزنها لرحيل رجاء الجداوي عن الحياة





نشرت النجمة انتصار، صورة نادرة تجمعهما بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة برفقة حنان ترك ورجاء الجداوي من مسلسل "سارة" وعلقت قائله: "الله يرحمها رجاء الجداوي من مسلسل سارة".والجدير ذكره أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة .