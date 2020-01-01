مروان محسن الخطوة القادمة في حركة تمديد عقود نجوم الأهلي









تناثرت أخبار خلال الفترة الأخيرة بوجود خلاف بين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن، وإدارة القلعة الحمراء بشأن تجديد عقده.













هذا ما نفاه مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي، والذي أكد عدم وجود خلافات مادية فى ملف تجديد عقد مروان محسن، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن التجديد فى الأيام القليلة المقبلة.









وأبدى السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمسكه باستمرار مروان محسن خلال الموسم الجديد لقناعته بمستواه.







