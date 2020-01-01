موعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني













يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة 10 يوليو في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.





وكان قد حقق فريق ريال مدريد الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق اتليتك بلباو بنتيجة هدف نظيف على ملعب سان ماميس.





ويحتل الفريق الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني والذي سوف يلتقي مع إسبانيول مساء اليوم الأربعاء.



