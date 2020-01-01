بهذه الصورة.. هاني رمزي يستعيد ذكرياته مع الراحلة رجاء الجداوي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:18 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أستعاد النجم هاني رمزي ذكرياته مع النجمة الراحلة رجاء الجداوي ، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستعاد تلك الذكريات قائلاً : الله يرحمك يا حبيبتي ، ذكريات معاكي كتيرة وكلها حلوة ، هتوحشيني.


وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي قبل أيام جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة.

ويشار إلي أن العمر الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي السادسة والثمانون عاماً، وتحمل اسماً آخر لها وهو الحقيقي "نجاة علي حسن الجداوي" وليس رجاء كما هو متداول بالوسط الفني.

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