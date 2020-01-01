ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة ميلان و يوفينتوس









حقق ميلان فوزاً ساحقاً على نظيره يوفينتوس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة ال 31 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.









تقدم يوفنتوس أولاً بهدفين إحرز الأول أدريان رابيو في الدقيقة 47، و الثاني كريستيانو رونالدو في الدقيقة 53.









وقد تمكن ميلان من إحراز الفرق بأربعة أهداف متتالية عن طريق زلاتان إبراهيموفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 52، وفرانك كيسي في الدقيقة 66، ورفائيل لياو في الدقيقة 47 وأنتي ريبيتش في الدقيقة 80.









ليصبح الترتيب بعد مباراة يوفنتوس و ميلان كالتالى:-





1- يوفنتوس 75 نقطة.





2- لاتسيو 68 نقطة.





3- إنتر ميلان 64 نقطة.





4- أتالانتا 63 نقطة.





5- ميلان 49 نقطة.





6- روما 48 نقطة.





7- نابولي 48 نقطة.





8- هيلاس فيرونا 42 نقطة.





9-بولونيا 41 نقطة.





10- ساسولو 40 نقطة.





11- كالياري 39 نقطة.





12- بارما 39 نقطة.





13- فيورنتينا 34 نقطة.





14- سامبدوريا 32 نقطة





15- أودينيزي 32 نقطة.





16- تورينو 31 نقطة.





17- ليتشي 28 نقطة.





18-جنوى 27 نقطة.





19- بريشيا 21 نقطة



