الجنايني: لا أخطط للتواجد في رئاسة اتحاد الكرة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:55 ص
برشلونة
برشلونة
أمل الحلفاوي


برأ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، نفسه من أي اتهامات تحوم حوله.


وأشار إلى أنه يعمل بدون أجندة أو مصلحة، مؤكدا أنه لن يخوض المعركة الانتخابية القادمة، وهو أمر يعتبره السبب الرئيسي في أدائه بشكل جيد.


وكان تم تنصيب عمرو الجنايني، رئيسا لاتحاد الكرة بشكل مؤقت بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة، عقب الخروج المخزي للمنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا من كأس أمم إفريقيا العام الماضي والتي كانت ذكراها أول أمس.


وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية، "طبقت تقنية الـVar في توقيت قياسي، ونجحت في الاستعانة بالشركات التي تطبق التقنية في الدوريات الأوروبية".


وتابع، "وضعت بند في التعاقد مع هذه الشركات يتيح لنا امتلاك تلك الأجهزة بعد إيجارها 3 سنوات ونصف".


وواصل، "نجري محادثاتنا في الوقت الحالي من أجل عودة التعاون مع شركة "بريزنتيشن" راعي الاتحاد السابق، بعد فسخ العقد معها لعدم الالتزام بالبنود".


ونوه إلى أنه سوف يقوم بإعادة تسويق الدوري المصري الممتاز بشكل مميز، وسيعين سفراء للدوري المصري في العالم، من النجوم والرموز السابقين.


الجنايني شدد بشكل صريح أنه لن يخطط للفوز بمقعد رئاسة اتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه لا يتمنى أن يتم المد لمجلسه عام آخر، كما كان موضحا في تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم عازم على تمديد فترة اللجنة.


وأكد على رغبته في الرحيل عن اللجنة الخماسية، ولكن إذا جاء إليه تكليف من الدولة فلا يستطيع أن يرفض هذا التكليف.

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