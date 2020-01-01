أمريكا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 60 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفاده به قناة العربية في خبر عاجل.





وفي وقت سابق، علنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مليونين و932596 حالة بزيادة 46329 حالة.





وأكدت المراكز أن عدد الوفيات زاد 322 حالة ليبلغ الإجمالي 130133.





وبينت أن هذا الإحصاء يشمل حالات الإصابة والوفاة بالفيروس حتى الساعة الرابعة مساء في السادس من يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



