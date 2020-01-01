كلوب يتحدث عن ماني ومواهب ليفربول الشابة





أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي بنجم الفريق السنغالي ساديو ماني ومواهب الفريق الشابة وذلك قبل مواجهة برايتون مساء الأربعاء المقبل ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وعن الاعتماد على اللاعبين الشبان في المباريات المقبلة بعدما سجل كورتيس جونز هدفا في المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا، قال كلوب في تصريحات في المؤتمر الصحفي الافتراضي قبل مواجهة برايتون: : "الإضافة الأكبر بالنسبة للاعبين الشبان هي الوقت، وفي اللحظة التي يفقدون فيها صبرهم لا تسير الأمور على هواهم".









وأضاف: "نحاول مساعدتهم قدر الإمكان للتحول إلى أفضل اللاعبين، أنا معجب بقيام هؤلاء اللاعبين بربط مستقبلهم مع الفريق، أكاديميتنا أنتجت العديد من اللاعبين الرائعين في السنوات القليلة الماضية".









وتابع: "نيكو ويليامز سلك الطريق نفسه الذي سلكه هيرفي إليوت وكورتيس جونز، الأمر أسهل بالنسبة إليه للحصول على دقائق للعب، أكثر من هيرفي الذي قام بخطوات جيدة وهو لاعب مذهل، أنا سعيد بالعقدين الجديدين لهذين اللاعبين (إليوت وجونز)".









وأردف قائلا:"نحن هناك لتحضير مسيراتهما حتى يصبحا جاهزين للعب أسبوعا تلو الآخر، أثبتت في السابق مع دورتموند وهنا أيضا أن الأمر لا يتعلق بعمرك بل بجودة لعبك".









وقدم كلوب مثالا على تطور الفريق في السنوات القليلة الماضية قائلا: "في السنوات الثلاث الأخيرة تطورنا وقمنا بخطوات هائلة، نجح الأمر لأننا قمنا بخطوات كبيرة، ساديو ماني أكبر مثال على ذلك، أتذكر أننا أحضرنا هذا اللاعب الماهر من ساوثهامبتون لكنه افتقد للثبات، الآن يتمتع بهذا الثبات هجوما ودفاعا، يمكنني كتابة الكتاب نفسه عن باقي اللاعبين".









واختتم كلوب تصريحاته قائلاً: "أتى كلاعب شاب وتطور هنا، كنا محظوظين لوجودنا في أوقات كهذه، ساديو مثال جيد لتطور الفريق بأكمله، من لاعب جيد جدا إلى لاعب من الطراز العالمي، من الرائع أن نحظى به هنا".



