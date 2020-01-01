شيري عادل برفقة عدد من النجوم أثناء عطلتهم الصيفية.. والجمهور: "خلوا بالكم من كورونا"









وعلق أحد الجمهور: "خدوا بالكم من فيروس كورونا"



يذكر أن آخر أعمال شيري عادل، مسلسل "إلا انا" حكاية "أمر شخصي"، وتدور أحداثها في إطار أجتماعي درامي، وينتمي المسلسل لنويعة الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وكل عشر حلقات تتناول حكاية جديدة.

شاركت النجمة الشابة شيري عادل مجموعة صور جديدة برفقة مجموعة من نجوم الوسط الفني.وظهرت بالصور أحمد السقا ، مصطفى هاطر ، مها الصغير ، عماد زيادة ، خالد أنور ، أحمد رزق ، أشرف عبدالباقي أثناء استمتاعهم بأجازتهم الصيفية.ولم تعلق علي الصور بشئ، فيما حظيت بتفاعل الكثير من محبيها وعلقت إنچي خطاب قائله : "وحشتوني".