ميدو يعلق على صفقة انتقال طاهر للأهلي.. وتجديد عقد الشناوي





أشاد أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق بصفقة انتقال طاهر محمد طاهر من صفوف المقاولون العرب الي النادي الأهلي مؤكدا أنها ستكون إضافة قوية للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.













وقال ميدو فى تصريحات تلفزيونية:"طاهر محمد طاهر لاعب لديه موهبة كبيرة مبروك للأهلاوية على هذه الصفقة أتوقع أن يكون له مستقبل كبير، جمعني به أكثر من لقاء حسيت انه لاعب صاحب عقلية متزنة ويمتلك شخصية جيدة هذه الصفقة مهمة جدا للأهلي وسيصبح طاهر واحدا من أهم اللاعبين في الفريق خلال السنوات المقبلة".













وعلق مهاجم منتخب مصر السابق على تجديد عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي قائلا:" الشناوي هو الحارس رقم واحد والأفضل في مصر حاليا تجديد عقده نجاح كبير للأهلي أيضا هو لديه شخصية متزنة بشكل كبير، وهذا يعطي له الأفضلية عن غيره من لاعبي مركزه لديه ثبات كبير جدًا، وهذا الثبات ينقله لخط الدفاع، ويظهر ذلك في مباريات الأهلي ومنتخب مصر".











