تعطل موقع "إنستجرام" في بعض دول العالم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
توقف موقع التواصل الاجتماعي، المتخصص في نشر الصور "إنستجرام" عن الخدمة في بعض دول العالم، وفقا لما نقلت "روسيا اليوم" عن موقع "داونديتيكتور".

وتتكرر أحداث تعطل مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، وفي شهر مارس 2019، تعرض موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستجرام" لعطل مفاجئ في عدد من دول العالم، وهناك الكثير من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم من استخدام الموقعين، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وفي الشرق الأوسط واجه مستخدموا الموقع مشكلة في كتابة المنشورات وتحميل الصور، وفوجئوا برسالة تنبيهية تفيد بوجود مشكلة وجار العمل على حلها.

كما أبلغ موقع "داون ديتور" بارتفاع حاد في عدد الشكاوى من تعطل فيسبوك وإنستجرام المفاجئ، والتي انتشرت في عدة دول بالعالم، لافتًا إلى أن سبب العطل انقطاع في التيار الكهربائي في المملكة المتحدة وبقية أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع إنستجرام بوابة الفجر الفجر إنستجرام

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 3 ساعات

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباراة يوفنتوس و ميلان

منذ 33 دقيقة

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 9 ساعات

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن احتفالية نادي القرن

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. هدف الأهلي يضيع ويقترب من الاحتراف الخارجي

منذ ساعتين

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بدءًا من السبت.. الأوقاف تعيد فتح مصلى السيدات بمسجد "السيدة زينب"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على سبب تعطل موقعي "فيسبوك" و"انستجرام" في عدد من دول العالم

الـ"فيس بوك" يوضح أسباب تعطل الموقع وخدمات "الواتساب وانستجرام"

فيسبوك يُعلن عن تحديث جديد بعد عودته للعمل مرة آخرى

آخرها "تعطل الصور"..أبرز الاختراقات التي أصابت مواقع التواصل

"تويتر" يتحقق في بلاغات أسباب انقطاع الخدمة

احتفالا بيوم السياحة.. ملتقى دولي للمدونين والمؤثرين في مجال السياحة والسفر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان

02:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»