تعطل موقع "إنستجرام" في بعض دول العالم

توقف موقع التواصل الاجتماعي، المتخصص في نشر الصور "إنستجرام" عن الخدمة في بعض دول العالم، وفقا لما نقلت "روسيا اليوم" عن موقع "داونديتيكتور".

وتتكرر أحداث تعطل مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، وفي شهر مارس 2019، تعرض موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستجرام" لعطل مفاجئ في عدد من دول العالم، وهناك الكثير من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم من استخدام الموقعين، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.





وفي الشرق الأوسط واجه مستخدموا الموقع مشكلة في كتابة المنشورات وتحميل الصور، وفوجئوا برسالة تنبيهية تفيد بوجود مشكلة وجار العمل على حلها.



