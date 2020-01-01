مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن احتفالية نادي القرن
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:29 ص
أحمد السيد
يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور دعوة مسؤولي الأهلي لحضور احتفالية القلعة البيضاء بلقب نادي القرن الحقيقي.
وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك تفكير في دعوة مجلس الأهلي لحضور احتفالية خاصة، في موقف مشابه لدعوة النادي الأحمر لنظيره الأبيض في مواجهة ريال مدريد الإسباني.
وأضاف المصدر ذاته بأن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتخذ قرار نهائي في هذا الشأن ولكن سيتم حسم دعوة الأهلي لحضور احتفالية القرن خلال الساعات القادمة.
في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.
يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.