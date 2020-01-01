مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن احتفالية نادي القرن

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:29 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أحمد السيد

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور دعوة مسؤولي الأهلي لحضور احتفالية القلعة البيضاء بلقب نادي القرن الحقيقي.



وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك تفكير في دعوة مجلس الأهلي لحضور احتفالية خاصة، في موقف مشابه لدعوة النادي الأحمر لنظيره الأبيض في مواجهة ريال مدريد الإسباني.



وأضاف المصدر ذاته بأن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتخذ قرار نهائي في هذا الشأن ولكن سيتم حسم دعوة الأهلي لحضور احتفالية القرن خلال الساعات القادمة.



في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل  في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 



يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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