البرازيل تسجل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تسجيل 45405 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1254 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و668589 إصابة وحالات الوفاة إلى 66741 حالة، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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