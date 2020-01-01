لا للتحرش.. كندة علوش تهتف ضد التحرش

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نشرت النجمة كندة علوش بعض الكلمات التي تخاطب بها العالم لمحاربة التحرش ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت : افضحوا المتحرشين اليوم وبكره وفي كل حين ، هشتاج رائع ، وتابعت لا للتحرش باللمس أو باللفظ أو بالعين ولا تبرير التحرش.



وأضافت سعيدة جداً بالحملة القوية اللي حاصلة ضد التحرش ، ويارب الحملة دي تعمل فرق ولو ترجع شوي من الحق المعنوي للبنات اللي اتعرضو للتحرش أو الإعتداء ، اوعي تخافي ، خدي حقك.



يشار إلي أثار الشاب المتحرش أحمد بسام زكى، الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما كشفت إحدى الفتيات عن تعرضها ل إغتصاب من هذا الشاب، كما أنها لم تكن البنت الأولى التي تعرضت لهذا العنف حيث أنه تسبب في تعرض لبعض البنات إلى مشاكل جسدية ونفسيا.



وكان تعاطف بعض الفنانين مع البنات التي تعرضت ل أغتصاب من أحمد بسام زكى، الذي اسمه أحتل مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مؤشرات تريند جوجل.

