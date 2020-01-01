تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:13 ص
ليفربول
ليفربول
عبد القادر عرابي


يحل فريق ليفربول ضيفاً على ملعب أميركان إكسبريس، لمواجهة فريق برايتون، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك مساء اليوم الأربعاء 8 يوليو.

ويسعى ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب، لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد أن حسم اللقب رسميا، وذلك لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية.


على الجانب الآخر، يطمح نادي برايتون لتحقيق فوز جديد، يبعده أكثر عن صراع الهبوط.


ويحتل ليفربول صدارة أندية الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، مقابل 36 نقطة لبرايتون، يحتل بها المركز الخامس عشر.


وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والربع بتوقيت الإمارات، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.


ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي.


حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبيرستون.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم – نابي كيتا – فابينيو.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.


أخبار تهمك

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن احتفالية نادي القرن

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. هدف الأهلي يضيع ويقترب من الاحتراف الخارجي

منذ ساعتين

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

بدءًا من السبت.. الأوقاف تعيد فتح مصلى السيدات بمسجد "السيدة زينب"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباراة يوفنتوس و ميلان

منذ 34 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 3 ساعات

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان

02:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»