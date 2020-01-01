تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي









يحل فريق ليفربول ضيفاً على ملعب أميركان إكسبريس، لمواجهة فريق برايتون، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك مساء اليوم الأربعاء 8 يوليو.





ويسعى ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب، لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد أن حسم اللقب رسميا، وذلك لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية.









على الجانب الآخر، يطمح نادي برايتون لتحقيق فوز جديد، يبعده أكثر عن صراع الهبوط.









ويحتل ليفربول صدارة أندية الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، مقابل 36 نقطة لبرايتون، يحتل بها المركز الخامس عشر.









وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والربع بتوقيت الإمارات، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.









ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي.









حراسة المرمى: أليسون بيكير.





خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبيرستون.





خط الوسط: جورجينيو فينالدوم – نابي كيتا – فابينيو.





خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.







