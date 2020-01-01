هالة صدقي تنشر صورة لها برفقة رجاء الجداوي قبل وفاتها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

استعادت النجمة هالة صدقي ذكرياتها مع النجمة الراحلة رجاء الجداوي ، حيث نشر صورة تجمعها برفقة الإعلامي عمرو أديب.

وعلقت قائلة: "عمرو زعلان علشان معندوش صورة مع رجاء بس لاقيت الصورة دي ، الله يصبرنا يا رجاء بحبك.

الجدير ذكره أن عمرو أديب قد أنهار فور سماع نبأ وفاة رجاء الجداوي ، وكان حزيناً لعدم وجود أي صورة تجمعها إحياءً وتخليداً لذكراها .

يشار أن رجاء الجداوي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا ، وذلك بعد عزلها بمستشفي العزل بالإسماعيلية لمدة 43 يوماً.

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