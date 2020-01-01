صراع ثلاثي على ضم نجم والفرهامبتون اداما تراوري

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:11 ص
اداما تراوري
اداما تراوري
علي ماهر حلمي


دخل النجم الأسباني اداما تراوري لاعب نادي والفرهامبتون الإنجليزي ضم اهتمامات العديد من الأندية الأوربية الكبري بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " مع فريقه.



‏وذكرت شبكة ESPN العالمية ان كل من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي برشلونة الاسباني يرغبون فى ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من صفوف نادي والفرهامبتون.


وأضاف الشبكة العالمية ان مان سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي تقدموا على برشلونة الاسباني في سباق التوقيع مع أداما تراوري هذا الصيف حيث أن ️عودته إلى ملعب الكامب نو مُستبعدة إلا إذا بقي لموسم آخر مع فريقه وولفرهامبتون.


يذكر أن لاعب نادي والفرهامبتون الإنجليزي اداما تراوري صاحب الأربعة وعشرون عاما قد نشأ في أكاديمية لا ماسيا التابعة لنادي برشلونة حيث لعب لصفوف الفريق الكتالوني الثاني عام 2013.

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