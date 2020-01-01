ميدو يوجه رسالة خاصة إلى رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:10 ص
ميدو
ميدو
علي نبوي


وجه أحمد حسام ميدو مهاجم منتخبنا الوطني ونادي الزمالك السابق رسالة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والتي تدير اتحاد الكرة حاليا بعد أن نجح فى القيام بعمله فى ادارة اتحاد الكرة المصري رغم انتمائه الكبير لنادي الزمالك.

وقال ميدو فى تصريحات تلفزيونية:" عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، نسي أنه ينتمي لنادي الزمالك وتعامل بحيادية واحترافية كبيرة فى الرياضية المصرية لذلك نجح في مهمته".

وأضاف مهاجم منتخب مصر السابق:"عمرو الجنايني يمتلك علما كبيرا للزمالك في منزله، لكن حينما تقيم عمله في اتحاد الكرة الكل يشهد له بالنجاح بعد أن تولي هذه المسؤولية بل أن جماهير الزمالك هي الغاضبة منه حاليًا وتتهمه بمجاملة الأهلي وهو دليل على حياديته الكبيرة".

يذكر أن عمرو الجنايني قد تولي رئاسة اتحاد الكرة المصري بشكل مؤقت خلال الصيف الماضي عقب إقصاء منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب إفريقيا من دور ثمن النهائي واستقالة هاني أبوريدة ومجلسه.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. هدف الأهلي يضيع ويقترب من الاحتراف الخارجي

منذ نصف ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

بدءًا من السبت.. الأوقاف تعيد فتح مصلى السيدات بمسجد "السيدة زينب"

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف قيمة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 12 ساعة

سيتين يواصل الهجوم على ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»