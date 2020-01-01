تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:05 ص
علي ماهر حلمي


ذكرت تقارير أوروبية اليوم أن إدارة نادى برشلونة الإسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو تجهز عرض تاريخي من أجل ضم النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.


وقالت صحيفة إكسبرس أن نادي برشلونة سيقدمون عرضاً تاريخياً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع نيمار، حيث سيتم مبادلته بكل من جريزمان وديمبيلي.


وأضافت الصحيفة أن نادى برشلونة سيحاول عودة النجم البرازيلي مرة أخري لملعب الكامب نو حيث يسعي بارتوميو لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد بعد كثرة إصابات ديمبلي وعدم انسجام جريزمان مع الفريق.


يذكر أن النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي برشلونة الاسباني بمبلغ قدره 300 مليون يورو.

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