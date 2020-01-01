عمر الشناوي يلعب مع كلبه في عطلته الصيفية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


شارك الفنان عمر الشناوي، جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

زظهر عمر الشناوي في الصورة، وهو يلعب مع كلبه ويقضي عطلته الصيفية في إحدى المدن الساحلية.


يذكر أن أحدث أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.

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