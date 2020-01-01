الزمالك يكشف موعد عودة فرجاني ساسي إلى القاهرة

كشف أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعد عودة التونسي فرجاني ساسي إلى القاهرة بعد فتح الطيران بين مصر وتونس.









وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: فرجاني ساسي سينضم لمعسكر الفريق بنهاية الأسبوع الجاري، وسوف يصل إلى القاهرة خلال يوم او أكثر.









في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.









ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.











