زياد برجي عن صورته مع والدته: "الله يخلي أمهات العالم"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

شارك الفنان اللبناني زياد برجي، محبيه صورة تجمعه بوالدته عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في الصورة وهو يلقي رأسه بين أحضانها.

وتفاعل محبو زياد مع الصورة بشكل كبير، وعلق كثيرون أنّ شبهاً كبيراً يجمعهما، فيما رحّب آخرون بالعلاقة التي تربطهما.

وعلق زياد على صورته مع والدته عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلًا: الله يخلي أمهات العالم أجمع، وأضاف كلمة هيدي أمي للتغريدة.

جدير بالذكر أن برجي كان قد حقق نجاحات منقطعة النظير بفيلمه الأخير يوم إي يوم لا وشاركته البطولة النجمة اللبنانية باميلا الكيك.


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