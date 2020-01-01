نرمين الفقي تستعيد ذكرياتها مع رجاء الجداوي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

استعادت الفنانة نيرمين الفقي ذكرياتها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، حيث نشرت صورة بتجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة بوفقة رجاء الجداوي ومجموعة من نجوم الوسط الفني منهم دلال عبدالعزيز وميرڤت أمين وسوزان نجم الدين.

وعلقت قائله: "الله يا حبيبتي علي جمالك الداخلي والخارجي وعلي طيبة قلبك والله  علي حبكم لبعض، ونعم الصداقة الله يرحمك".

وعبر الكثير من متابعيها عن خزنهم الشديد لفراقها وكتب أحد متابعيها قائلاً : زعلت عليها جدا الله يرحمها كانت طيبة وناس كتير كانت بتحبها.

يشار أن رجاء الجداوي توفيت أول أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا بعد عزلها بمستشفي العزل بالإسماعيلية لمدة 43 يوماً.

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