دجلة يرفض رحيل نجمه للزمالك بسبب المقابل المادي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:48 ص
وادي دجلة
وادي دجلة
محمد الصو
جدد مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، رفضه رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي رفض دجلة، رحيل محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق للقلعة البيضاء، بسبب رفض الأخير تلبية الشروط المادية المطلوبة من أجل رحيله.

وحدد الغزلان الصفراء، مبلغ 35 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل عبدالعاطي بصفة نهائية، و 9 مليون جنية من أجل الرحيل على سبيل الإعارة.

وكان الزمالك، تقدم بعرض مالي يبلغ قيمته 18 مليون جنيه للظفر بتوقيع اللاعب قبل أن يتم رفع العرض مؤخرًا إلى 20 مليون جنيه، ولكن دجلة أصر على مطالبه المادية.

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