مفاجأة.. هدف الأهلي يضيع ويقترب من الاحتراف الخارجي

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اقترب نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، من الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي والمنتخب الوطني الأولمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان النادي البرتغالي، أرسل فاكسًا رسميًا خلال الساعات الماضية للإدارة البترولية، من أجل التوقيع مع أسامه جلال مدافع الفريق، لمدة موسم على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد.



وأبدت إدارة النادي برئاسة زكريا السيد، مرونة في المفاوضات، خاصةً أن اللاعب أعرب عن ترحيبه في اتخاذ خطوة الاختراف الخارجي في سن صغيرة.



ومن المنتظر أن يتم توقيع اللاعب على عقود انتقاله بصفة رسمية، خلال 48 عقب انتهاء المفاوضات الجارية بالوقت الحالي بين الناديين.



ويعد اللاعب واحد من أهم أهداف النادي الأهلي المطلوبة، لتدعيم خط دفاعه، ولكن لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق، وخرج من المنافسة على ضم المتوج مع منتخب مصر تحت 23 عامًا ببطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.