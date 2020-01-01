ماجي بو غصن عن أوضاع لبنان: "الطاقة بداخلنا انتهت"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انتقدت الممثلة اللبنانية ​ماجي بو غصن​ الأوضاع المعيشية والاقتصادية في لبنان مشيرة الى ان الطاقة انتهت بداخلنا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعاني منها الشعب اللبناني.

وكتبت ماغي على صفحتها الخاصة عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر: "حدا عندو فكرة قديش رح طّول هالازمة؟ الطاقة والامدادات انفقدوا من المعامل وغيرو وكمان الطاقة خلصت جواتنا شو الحل؟".

يذكر أن ماغي بو غصن كانت قد خاضت السباق الرمضاني الفائت بمسلسل أولاد آدم والتي حققت من خلاله نجاحات ساحقة.

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