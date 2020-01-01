"المصل واللقاح " يكشف أسباب انخفاض إصابات فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أسباب انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا، موضحًا أن الانخفاض الملحوظ لحالات الإصابات يرجع إلى سببين.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفيروس بدأ بالفعل يضعف، حيث أن تحوره يجعله أقل قوة، ولكنه ما زال أكثر انتشارًا، رغم أن حدته انخفضت.

وأشار  رئيس الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن هناك حالات كثيرة بدون أعراض، بالإضافة إلى أن درجة الإصابات وحدتها أصبحت أقل، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي طبقت خلال الفترة الماضية؛ ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي جعل قدرة الفيروس على الانتشار أقل، كما جعلت نسبة الفيروس التي تدخل جسد الإنسان أقل، منوهًا بأن هناك الكثير من الحالات البسيطة التي لا تحتاج إلى مسحة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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