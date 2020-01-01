"كل سنة وإنتي طيبة يا حلوة".. بسمة تهنئ إنجي وجدان بعيد ميلادها





تحتفل الينوم الفنانة إنجي وجدان بعيد ميلادها، فيما حرص عدد كبير من نجوم الفن بتقديم لها رسائل تهنئة منهم النجمة بسمة.ونشرت بسمة، صورة تجمعهما بوجدان، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت بسمة بالصورة برفقة إنچي وجدان وبشري وشيري عادل ووجهت لها رسالة تهنئة قائله : كل سنه وأنتي طيبة يا حلوة يا أم دم خفيف.وفي سياق منفصل شاركت بسمة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "شاهد عيان" كما انضمت ، لأبطال فيلم " قبل الأربعين " والذي يجري له حالياً أختيار باقي الفنانين المشاركين في العمل وحين الانتهاء من هذه المرحلة وأزمه فيروس كورونا المستجد يليها مباشرة البدء في مرحلة التصوير.يذكر أن فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام .