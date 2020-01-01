نادين نسيب نجيم تنتقد الأوضاع الصعبة بلبنان

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انتقدت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ أزمة الدولار والأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وعلقت نادين عبر حسابها الخاص بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر: "يا ريتكم أخدتو ٢٠٪ من حساباتنا ولا عملته كل هل عذاب فينا ! Haircut in a smart way !.

وأضافت: الدولار طلوع ما في كهرباء والليرة بتسوى صارت قشرة بصلة بتصرف الشك الدولار بياخدو منك ٦٠% من قيمته هيدا اسمه indirect haircut ! شكراً لكم البلد أفلس وبعد يلي جايي اتعس".

جدير بالذكر أن نادين نجيم تستعد لعرض مسلسلها 2020 والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما تم خروجه من السباق الرمضاني المنصرم.


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