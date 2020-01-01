شوبير يكشف قيمة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:21 ص
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير تكاليف صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى النادي الأهلي.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي هي 21 مليون جنيه مع وجود بند بحصول المقاولون العرب على نسبة 20 من إعادة البيع".
وأضاف :"الكثير يتحدث على أن طاهر سيكون مستقبل للكرة المصرية وليس للنادي الأهلي فقط".
وتابع :"دائما ما نتوقف أمام نادي المقاولون العرب مخزن لا ينضب فهناك أسماء كبيرة خرجت من هذا النادي وأهمها محمد صلاح نجم مصر الأول وإفريقيا بلا منازع".