شوبير يكشف قيمة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي





كشف الإعلامي أحمد شوبير تكاليف صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى النادي الأهلي.









وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي هي 21 مليون جنيه مع وجود بند بحصول المقاولون العرب على نسبة 20 من إعادة البيع".





وأضاف :"الكثير يتحدث على أن طاهر سيكون مستقبل للكرة المصرية وليس للنادي الأهلي فقط".



