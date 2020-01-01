تشكيل مانشستر سيتى المتوقع لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:18 ص
علي ماهر حلمي
يستضيف اليوم الأربعاء نادي مانسشتر سيتي على أرضه نظيره نادى نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي الذي سيواجه نيوكاسل اليوم:
حراسة المرمي: اديرسون.
خط الدفاع: والكر، جارسيا، لابورت، ميندي.
خط الوسط: الكاي جوندوجان، دي بروين، دافيد سيفا.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جبريل جيسوس، رياض محرز.