تشكيل مانشستر سيتى المتوقع لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي









يستضيف اليوم الأربعاء نادي مانسشتر سيتي على أرضه نظيره نادى نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي الذي سيواجه نيوكاسل اليوم:





حراسة المرمي: اديرسون.





خط الدفاع: والكر، جارسيا، لابورت، ميندي.





خط الوسط: الكاي جوندوجان، دي بروين، دافيد سيفا.



