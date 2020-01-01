وزير الرياضة: ندعم أسعار الدراجات في مبادرة جديدة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدراجة من الوسائل التي تعتبر عنصرًا حيويًا للتنشئة الرياضية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية ركوب الدراجة من خلال حملة كبيرة تحمل اسم "درجتك صحتك".





وتابع "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة خلال الفترة السابقة كانت تعمل على الترويج للدراجة كل يوم جمعة، ولكن بعد أزمة كورونا هذا الأمر انحسر بشكل ما، لافتًا إلى استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي للدراجة يعد نموذجًا للشباب في ممارسة الرياضة.





وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تدعم أسعار الدرجات طوال العام، بحيث تكون الدراجة رفيق وصديق وأسلوب حياة للمواطن المصري.





وزير الرياضة يعلن تفاصيل انطلاق مبادرة "دراجتك.. صحتك"

في وقت سابق، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: إن مبادرة دراجتك صحتك تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، مشيرا إلى أنه سيتم اتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد.





وأوضح "صبحي"، أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في اطار خطة الدولة للتعايش مع ازمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيهم على استخدام وسائل التنقل النشط.





وتعتبر مبادرة "دراجتك.. صحتك" هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعًا للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للمواطن المصري.





وفي سياق منفصل، كانت نعت وزارة الشباب والرياضة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية اليوم.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الفريق محمد العصار كان من أكبر المساهمين في تطوير البنية التحتية الإنشائية على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، مشيرا إلى ان عدد كبير من مشروعات الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.



