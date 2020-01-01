غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
قامت منصة Shahid.com بطرح البرومو الترويجي لمسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" (جمجوم وبم بم) عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وسوف يتم بدء عرض المسلسل عبر المنصة الالكترونية شاهد Vip، غدًا الخميس الموافق 9 يوليو.

يذكر أن مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة القوارض" ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثة في إطار كوميدي مرعب من خلال حلقات متصلة منفصلة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ميرنا جميل والفنان محمد محمود وإبراهيم خطاب ومصطفى صقر وكريم يوسف، والمسلسل من غخراج خيري إسلام.

وكان من المقرر عرض مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" خلال الموسم الرمضاني 2020، ولكن تم تأجيل موعد عرضه بسبب عدم الانتهاء من مونتاجه.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بدءًا من السبت.. الأوقاف تعيد فتح مصلى السيدات بمسجد "السيدة زينب"

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. هدف الأهلي يضيع ويقترب من الاحتراف الخارجي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ أقل من ساعتين

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف قيمة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

سيتين يواصل الهجوم على ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»