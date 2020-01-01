غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"

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قامت منصة Shahid.com بطرح البرومو الترويجي لمسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" (جمجوم وبم بم) عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وسوف يتم بدء عرض المسلسل عبر المنصة الالكترونية شاهد Vip، غدًا الخميس الموافق 9 يوليو.



يذكر أن مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة القوارض" ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثة في إطار كوميدي مرعب من خلال حلقات متصلة منفصلة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ميرنا جميل والفنان محمد محمود وإبراهيم خطاب ومصطفى صقر وكريم يوسف، والمسلسل من غخراج خيري إسلام.



وكان من المقرر عرض مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" خلال الموسم الرمضاني 2020، ولكن تم تأجيل موعد عرضه بسبب عدم الانتهاء من مونتاجه.