بدءًا من السبت.. الأوقاف تعيد فتح مصلى السيدات بمسجد "السيدة زينب"

أعلنت وزارة الأوقاف، إعادة فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، تجريبيا، في إطار خطتها لإعداد مصليات السيدات ببعض المساجد الكبرى لإعادة فتحها تدريجيا للصلاة تحت الإشراف الكامل لواعظات الأوقاف.





وأشارت الوزارة في بيان لها، قبل قليل، إلى أن فتح المصلى سيكون بضوابط، منها عدم استخدام دورات المياه نهائيا، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حيث تم اختيار هاذ المسجد نظرا لسعته، بالإضافة إلى وجود الواعظات اللائي يقمن بالإشراف الكامل على المصلى.





واشترطت الوزارة، فتح المصلى في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويكون فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق ويتم غلق المصلى فور انتهاء الصلاة، وبما لا يجاوز نصف ساعة من وقت الأذان إلى إتمام عملية الغلق، وعدم السماح بزيارة المقام على الإطلاق لحين إعادة فتحه للجميع عند انتهاء انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى، وحرصا على سلامة الأطفال لن يسمح تحت أي ظرف بدخول الأطفال أو سيدة معها طفل، غير مسموح باصطحاب أية أطعمة أو مشروبات إلى داخل المصلى. ٨ - فور اكتمال العدد المحدد سيتم غلق باب المصلى والاعتذار عن عدم التمكن من استيعاب أي عدد زائد عن الطاقة الاستيعابية للمصلى وفق مراعاة علامات التباعد.



