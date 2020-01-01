وكيله: الشناوي جدد تعاقده مع الأهلي في 5 دقائق









تحدث حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب تجديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة ٥ مواسم مقبلة.













وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية :"تجديد محمد الشناوي مع الأهلي لم يستغرق 5 دقايق، رغبته الأولى كانت البقاء بين جدران ناديه ووسط جماهيره".









وأضاف :"الشناوي تلقى الكثير من العروض في الفترة الماضية ورفضها جميعا".









وتابع :"اللاعب جدد في في 5 أو 6 دقائق ولم يكن له أي اشتراطات أو طلبات".









وواصل :"الحارس يدرك جيدًا بأن النادي هو الذي صنع اسمه".









وأردف :"الشناوي يراهن دوما على حب الجماهير وتقدير النادي له فهو تعب كثيرا ليكون حارس مصر الأول ويعود للفريق الذي بدأ فيه مسيرته ولن يفرط في الفرصة بسهولة".







