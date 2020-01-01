وكيله: الشناوي جدد تعاقده مع الأهلي في 5 دقائق

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:00 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي


تحدث حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب تجديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة ٥ مواسم مقبلة.



وقال الحديدي  في تصريحات تلفزيونية :"تجديد محمد الشناوي مع الأهلي لم يستغرق 5 دقايق، رغبته الأولى كانت البقاء بين جدران ناديه ووسط جماهيره".


وأضاف :"الشناوي تلقى الكثير من العروض في الفترة الماضية ورفضها جميعا".


وتابع :"اللاعب جدد في في 5 أو 6 دقائق ولم يكن له أي اشتراطات أو طلبات".


وواصل :"الحارس يدرك جيدًا بأن النادي هو الذي صنع اسمه".


وأردف :"الشناوي يراهن دوما على حب الجماهير وتقدير النادي له فهو تعب كثيرا ليكون حارس مصر الأول ويعود للفريق الذي بدأ فيه مسيرته ولن يفرط في الفرصة بسهولة".


وأشار :"الشناوي ليس من هواة الحديث عن انتمائه وحبه للأهلي ولكنه يبرهن على ذلك عمليا ومن خلال المواقف خاصة أن كل مسؤولي النادي يعرفون أنه رفض عرضا بأضعاف ما يحصل عليه في الاهلي بداية الموسم الماضي وخرج ليعلن صراحة أن حبه للنادي وجماهيره فوق أي اعتبار".

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