شيرين عبد الوهاب تنعي والده حمادة هلال









ودخلت والدة حمادة هلال المستشفى في الأيام الماضية وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الآخيرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو.

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، وفاة والدة الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك''.وكتبت شيرين عبد الوهاب قائله: "صديقي الغالي وأخويا العزيز، ربنا يرحم والدتك ويصبرك على فراقها".وفي سياق آخر شيع حمادة هلال جثمان والدته وتم دفنها بمقابر الرقابة الادارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة والتي رحلت عن عالمنا صباح أمس بعد صراعها مع مرض السرطان.