سيتين يواصل الهجوم على ريال مدريد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:55 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
عبد القادر عرابي


واصل كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، هجومه على التحكيم وتقنية حكم الفيديو في الدوري الإسباني، بعد أن أثار الأمر الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيول غداً في الدوري الإسباني: "أحياناً تسبب تلك التقنية في أفضلية فريق على على آخر".

وأضاف: "تحدث بارتوميو حول الأمر بكل احترام، والشكاوي حول هذا الأمر تبدو منطقية".

واستطرد: "يجب توحيد معيار اتخاذ القرار، ولا يمكن مهاجمة الأداة، لكن هناك مشاكل في التطبيق".

وواصل: "سنواصل التنافس على الليجا، بالطبع الأمر ازداد صعوبة، لكن علينا التمسك بالأمل".


وأردف: "ميسي وسواريز وجريزمان كانو رائعين خلال المباراة الماضية، ويجب أن تتوفر أمامنا كل الحلول لخوض مباراة جيدة".

وأتم: "سيعود دي يونج خلال مباراة بلد الوليد، حيث تدرب مع المجموعة اليوم".

ويستضيف برشلونة جاره إسبانيول غداً الأربعاء، في الجولة 35 من الليجا، وذلك بملعب كامب نو.

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