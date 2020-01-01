خالد أبوبكر مطالبًا بخفيض المصاريف الدراسية: كفاية وجع قلب (فيديو)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:15 ص
الإعلامي خالد أبوبكر
الإعلامي خالد أبوبكر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي خالد أبوبكر، إنه منحاز لأولياء أمور طلاب المدارس، بشأن دفع مصاريف العام الدراسي المقبل، مطالبًا بتخفيض مصاريف المدارس بنسبة 25%، في ظل الظروف الحالية.

وأضاف "أبوبكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه سيعلن عن المدارس التي تُقدم على هذه الخطوة في البرنامج الخاص به، مضيفًا أن تحصيل حق "أتوبيس المدرسة" العام الماضي والمطالبة به مرة أخرى العام المقبل، غير منصف.

كما ناشد خالد أبوبكر، الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم والتعليم الفني، بإصدار بيان توضيحي بشأن قضية مصاريف العام المقبل، مضيفًا: "بعد إذن سيادتك وبكل أدب، نطلب بيانًا توضيحيًا بمناسبة موضوع المصاريف يذكر ما يحق لولي الأمر وما لا يحق للمدرسة"، موضحًا أن: "ترك أولياء الأمور بعد الخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد، لدفع المصاريف إجحاف في حقهم، كفاية وجع قلب.. والأسر المصرية مش ناقصة".

دور التعليم مع المدارس الخاصة
كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد قال خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة لها دور إشرافي على المدارس الخاصة والدولية، منوها بأنهم سيتناقشون مع أصحاب المدارس الدولية والخاصة في ملف المصروفات خلال هذا الصيف قبل بداية العام الدراسي المقبل.

وأشار "شوقي"، إلى أن المدارس الخاصة والدولية ستتحمل أعباء مختلفة في زمن ما بعد كورونا، حتى تقدم الخدمة التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنهم سيحاولون التوفيق بين أولياء الأمور، وأصحاب المدارس الخاصة في ظل قواعد عامة تحتفظ بحقوق الطرفين.

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19 ) أثرت بشكل سلبي على مستوى دخل المواطنين وأدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي للمجتمع.

وطالب "عامر" في بيان، أصحاب المدارس الخاصة والجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة، بعدم فرض أي زيادة في المصروفات الدراسية في العام الدراسي المقبل 2020 - 2021 في ظل ما يمر به المجتمع من حالة ركود اقتصادي أثر على جميع الفئات والشرائح بالمجتمع نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وأكد ضرورة أن يُصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تعليمات بهذا الخصوص لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل أولياء الأمور لتقوم مثل هذه المؤسسات بدورها الاجتماعي والإنساني خاصة أن الجميع يعلم أن الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي تخوض الآن حربًا شرسة مع فيروس كورونا الذي تسبب في العديد من الأزمات.

وأشار عضو صناعة النواب، إلى أنه على الجميع أن يساند الدولة والمجتمع لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

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