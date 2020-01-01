أشرف عبد الباقي يعلن عن عودة مسرحية "كلها غلط - جريما في المعادي"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:55 ص
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
روان هيثم

نشر الفنان أشرف عبد الباقي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد فاجئ أشرف عبد الباقي جمهوره بعودة مسرحية "جريما في المعادي" كلها غلط، وكتب قائلاً: "وأخيرًا مسرحية كلها غلط - جريما في المعادي رجعت من تاني!! طبعًا واخدين كل الاحتياطات اللازمة ومتبعين كل تعليمات وزارة الصحة عشان سلامتكم أولاً".

وتابع: "انتظروا أشرف عبد الباقي وفرقته أيام 16 - 17 يوليو على مسرح الريحاني في وسط البلد".

وفي سياق آخر قد أعلن الفنان أشرف عبد الباقي، عن موعد عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "الكوخ المحترق" من خلال نشر برومو الفيلم، على حسابه الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق أشرف، على البرومو قائلًا:"فيلم العيد الكوخ المحترق، من مجموعة المغامرون الخمسة أول يوم العيد مش في جميع دور العرض هايجيلكم لحد البيت حصريًا علي قناة Workshop Production علي اليوتيوب الساعة ٧ مساءً، الفيلم علينا والفشار عليكم".


أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. هدف الأهلي يضيع ويقترب من الاحتراف الخارجي

منذ نصف ساعة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 11 ساعة

بدءًا من السبت.. الأوقاف تعيد فتح مصلى السيدات بمسجد "السيدة زينب"

منذ ساعة و 9 دقيقة

شوبير يكشف قيمة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 7 ساعات

سيتين يواصل الهجوم على ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»