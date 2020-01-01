أشرف عبد الباقي يعلن عن عودة مسرحية "كلها غلط - جريما في المعادي"





نشر الفنان أشرف عبد الباقي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد فاجئ أشرف عبد الباقي جمهوره بعودة مسرحية "جريما في المعادي" كلها غلط، وكتب قائلاً: "وأخيرًا مسرحية كلها غلط - جريما في المعادي رجعت من تاني!! طبعًا واخدين كل الاحتياطات اللازمة ومتبعين كل تعليمات وزارة الصحة عشان سلامتكم أولاً".



وتابع: "انتظروا أشرف عبد الباقي وفرقته أيام 16 - 17 يوليو على مسرح الريحاني في وسط البلد".



وفي سياق آخر قد أعلن الفنان أشرف عبد الباقي، عن موعد عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "الكوخ المحترق" من خلال نشر برومو الفيلم، على حسابه الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وعلق أشرف، على البرومو قائلًا:"فيلم العيد الكوخ المحترق، من مجموعة المغامرون الخمسة أول يوم العيد مش في جميع دور العرض هايجيلكم لحد البيت حصريًا علي قناة Workshop Production علي اليوتيوب الساعة ٧ مساءً، الفيلم علينا والفشار عليكم".







