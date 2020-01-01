برشلونة مهدد بخسارة 25 مليون يورو





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع أن يتعرض برشلونة الإسباني لخسائر كبيرة بسبب تأخر طرح قميص الجديد للبيع أمام الجمهور.









وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برشلونة تأخر في طرح القميص الجديد للفريق الأول أمام الجماهير وذلك بسبب وجود خطأ في التصنيع.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه قد يستمر عدم طرح القميص الجديد للجماهير حتى شهر سبتمبر المقبل.









وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه استنادًا إلى أرقام بيع قميص برشلونة في السنوات السابقة خلال هذه الفترة فإنه من المتوقع تعرض البارسا لخسائر تتراوح بين 15 و25 مليون يورو.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع إجراء محادثات جديدة حول الأزمة بين برشلونة والشركة المسئولة عن ملابس النادي الكتالوني هذا الأسبوع.









وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يهدد الشركة بالذهاب إلى المحاكم للحصول على تعويض، حيث لم تلتزم بتحمل كل الخسائر التي تعرض لها النادي الكتالوني.



