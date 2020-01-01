الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأربعاء.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 8 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- فرص أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري.
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة؛ القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمي 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمي 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 16 درجة.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بنحو 3 درجات لتسجل العظمى بالقاهرة 35 درجة، أي تعود لمعدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.

وتوقعت شاكر أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، لطيف ليلا، وحار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد أثناء النهار.

وأكدت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري بين (20:30% تقريبا)، كما أن الرياح تكون معتدلة تنشط على معظم الانحاء أحيانا، مع تعرض البلاد لشبورة مائية في الصباح الباكر.

وعن سبب الموجة الحارة التي شهدتها البلاد اليوم، أوضحت أنها أتت نتيجة منخفض الهند الموسمي الذي يجتاح البلاد.

نصائح للمواطنين
ووجهت نصائح عاجلة للمواطنين، تتمثل في زيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة.
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأربعاء.. اعرف التفاصيل
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأربعاء.. اعرف التفاصيل

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