أول تعليق من سعد سمير عقب تجديد تعاقده مع الأهلي









عبر سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب تمديد تعاقده مع النادي الأحمر، لمدة ٣ مواسم.









وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في وقت سابق تجديد النادي لتعاقده مع سعد سمير لـ٣ مواسم، وزميله محمد الشناوي لـ٥ مواسم.









وغرد سعد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أول مباراة رسمية مع النادي الاهلي عام ٢٠٠٩ ارتداء قميص النادي الأهلي علي مدار ١١ عام شرف كبير سعيد من حظي به ومحظوظ من تواجد في صفوف هذا الكيان الكبير ".









وأضاف :"اتشرف بكوني أحد أبناء هذا الكيان العظيم".







