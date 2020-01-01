ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. بعد مباريات الإثنين









حقق نادي تشيلسي فوزا صعبا على حساب نظيره نادى كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وفاز نادى واتفورد على حساب نظيره نادي نوريتش سيتي بنتيجة 2 / 1.









بينما تعادل نادى أرسنال أمام ليستر سيتي بنتيجة 1 / 1 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم:









جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 22 هدف





بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال 20 هدف





دانى انجز لاعب ساوثهامبتون 18 هدف





محمد صلاح لاعب ليفربول 17 هدف





ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدف





سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف





راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 15 هدف





أنتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف



