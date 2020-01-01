جوارديولا يعلق على صفقات السيتي في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:22 ص
جوارديولا مانشستر سيتي
جوارديولا مانشستر سيتي
ريهام عبدالمحسن

أكد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه ستتم مناقشة صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي عقب نهاية الموسم وذلك قبل مواجهة نيوكاسل في الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وعما إذا كان يرغب في وجود فترة الراحة خلال الشوطين في الموسم المقبل، قال جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل:"لا، أعتقد أننا وفرنا تلك الراحة حاليًا لقلة تحضيرات جميع الفرق، بعدما حصلنا على 3 أسابيع فقط للاستعداد لاستئناف النشاط".



وأضاف:"وربما أيضا بسبب حالة الطقس، فربما الطقس الآن أكثر دفئًا، ولكن ليس كثيرًا، ومع ذلك يتم استخدام تلك الفترة من المدربين للحديث مع اللاعبين".



وعن أهدافه في الميركاتو وعن استهدافه التعاقد مع قلب دفاع، قال جوارديولا : "سنناقش ذلك في نهاية الموسم، لا يزال أمامنا أهدافا نقاتل عليها".


وعن تغلبه على ليفربول ومن ثم السقوط أمام ساوثهامبتون، علق جوارديولا قائلاًُ:"لعبنا بصورة جيدة بالنظر إلى ما أردنا فعله، التزام اللاعبين متواجد كما هو بعد اثنين أو ثلاثة مواسم رائعة، ولكن في بعض الأحيان نرتكب أخطاء، يجب أن نتفادها في بعض المباريات، وتتم معقابتنا كفريق بسببها".


وتابع:"في نصف النهائي أمام آرسنال وأمام ريال مدريد، يجب تفادي تلك الأخطاء. أثق في قدرتنا على اللعب بصورة جيدة لا أشكك في ذلك، نملك ثباتا جيدا في المستوى وفرصة كبيرة في التأهل".


وأردف قائلاً:"لكن إذا تكرر ما حدث أمام ساوثهامبتون أو بعض المباريات الأخرى في الموسم مثل توتنهام في الذهاب والعودة أو نورويتش خارج أرضنا عندما فقدنا النقاط، سنودع المسابقة وسيتأهل كل من آرسنال ومدريد".


واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً : "هذه هي الحقيقة التي يجب علينا تقبلها، يمكن أن نتمتع بالحظ في ترجمة الفرص التي نخلقها وأن تستقبل شباكنا أهدافًا أقل، ومع ذلك لا أشكك في أننا سنتواجد كفريق وسننافس بقوة كما فعلنا طوال الموسم، هذا هو شعوري اليوم".


أخبار تهمك

صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بارتوميو يصدم برشلونة بشأن نيمار

منذ نصف ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يصطحب صفقة الزمالك الجديدة معه للقاهرة

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 10 ساعة

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 6 ساعات

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني

منذ 43 دقيقة

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ أقل من نصف ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»