جوارديولا يعلق على صفقات السيتي في الميركاتو الصيفي





أكد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه ستتم مناقشة صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي عقب نهاية الموسم وذلك قبل مواجهة نيوكاسل في الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وعما إذا كان يرغب في وجود فترة الراحة خلال الشوطين في الموسم المقبل، قال جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل:"لا، أعتقد أننا وفرنا تلك الراحة حاليًا لقلة تحضيرات جميع الفرق، بعدما حصلنا على 3 أسابيع فقط للاستعداد لاستئناف النشاط".













وأضاف:"وربما أيضا بسبب حالة الطقس، فربما الطقس الآن أكثر دفئًا، ولكن ليس كثيرًا، ومع ذلك يتم استخدام تلك الفترة من المدربين للحديث مع اللاعبين".













وعن أهدافه في الميركاتو وعن استهدافه التعاقد مع قلب دفاع، قال جوارديولا : "سنناقش ذلك في نهاية الموسم، لا يزال أمامنا أهدافا نقاتل عليها".









وعن تغلبه على ليفربول ومن ثم السقوط أمام ساوثهامبتون، علق جوارديولا قائلاًُ:"لعبنا بصورة جيدة بالنظر إلى ما أردنا فعله، التزام اللاعبين متواجد كما هو بعد اثنين أو ثلاثة مواسم رائعة، ولكن في بعض الأحيان نرتكب أخطاء، يجب أن نتفادها في بعض المباريات، وتتم معقابتنا كفريق بسببها".









وتابع:"في نصف النهائي أمام آرسنال وأمام ريال مدريد، يجب تفادي تلك الأخطاء. أثق في قدرتنا على اللعب بصورة جيدة لا أشكك في ذلك، نملك ثباتا جيدا في المستوى وفرصة كبيرة في التأهل".









وأردف قائلاً:"لكن إذا تكرر ما حدث أمام ساوثهامبتون أو بعض المباريات الأخرى في الموسم مثل توتنهام في الذهاب والعودة أو نورويتش خارج أرضنا عندما فقدنا النقاط، سنودع المسابقة وسيتأهل كل من آرسنال ومدريد".









واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً : "هذه هي الحقيقة التي يجب علينا تقبلها، يمكن أن نتمتع بالحظ في ترجمة الفرص التي نخلقها وأن تستقبل شباكنا أهدافًا أقل، ومع ذلك لا أشكك في أننا سنتواجد كفريق وسننافس بقوة كما فعلنا طوال الموسم، هذا هو شعوري اليوم".







