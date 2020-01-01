"شد حيلك".. مصطفى قمر يواسي حمادة هلال بعد وفاة والدته

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:27 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
روان هيثم

نعى الفنان مصطفى قمر، وفاة والده الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب مصطفى قمر قائلاً: "توفت إلى رحمة الله والدة أخي الغالي حمادة هلال ووالدتي كانت رمز للطيبة والحنان".

وتابع: "شد حيلك يا حمادة ربنا يصبرك ربنا يجعل مثواها الفردوس الأعلي. ادعولها بالرحمة".

وفي سياق آخر شيع حمادة هلال منذ قليل جثمان والدته ويتم دفنها بمقابر الرقابة الادارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراعها مع مرض السرطان، ودخولها المستشفى في الأيام الماضية وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الآخيرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو.

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