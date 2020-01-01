بعد تعافيه من "كورونا".. توم هانكس: "لا أحترم من لا يرتدي الكمامة"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
رويترز

قال توم هانكس، الممثل الحائز على جائزة أوسكار والذي تعافى من فيروس كورونا المستجد في وقت سابق من العام الحالي إنه لا يحترم كثيرا الأشخاص الذين يعزفون عن تطبيق التدابير الوقائية مثل وضع كمامة في الأماكن العامة.

وقال هانكس خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون رويترز في الآونة الأخيرة ”على أقل تقدير، هناك ثلاثة أمور بسيطة في استطاعة الجميع فعلها إذا اختاروا ذلك: وضع كمامة، غسل الأيدي، التباعد الاجتماعي. إذا لم تستطع فعل ذلك فأنا لا أكن لك الكثير من الاحترام“.

وقارن هانكس، الحائز على أوسكار مرتين عن فيلمي ”فيلادلفيا“ و“فورست جامب“، هذه الإجراءات بالخطوات التي يتخذها السائقون لقيادة سيارة بأمان وقال ”إذا كنت تقود سيارة فعليك استخدام إشارة الانعطاف وعدم القيادة بسرعة شديدة وتفادي المارة“.

وأضاف ”سواء أعجبنا ذلك أم لا نحن جميعا معا في هذا الأمر“.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وبسبب جائحة كورونا يعرض فيلم هانكس الجديد ”جريهاوند“ عبر خدمة أبل للبث اعتبارا من يوم الجمعة بدلا من عرضه في دور السينما. ولا تزال الكثير من دور السينما في أنحاء العالم مغلقة للحد من تفشي العدوى.

يجسد هانكس في الفيلم شخصية القائد إرنست كروس ضابط البحرية الذي ينفذ أولى مهامه أثناء الحرب العالمية الثانية. وكتب هانكس سيناريو الفيلم المقتبس من رواية ”ذا جود شيبرد“ (الراعي الصالح) التي كتبها سي.إس. فورستر في 1955.

كان هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون أعلنا في مارس آذار أنهما أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم.

أخبار تهمك

الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 10 ساعات

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يصطحب صفقة الزمالك الجديدة معه للقاهرة

منذ أقل من ساعتين

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بارتوميو يصدم برشلونة بشأن نيمار

منذ نصف ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني

منذ 41 دقيقة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»