تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:06 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال


يستضيف ملعب الفريدو دى ستيفانو مباراة قوية ومهمة بالدوري الاسباني ضمن لقائات الجولة ال 35 بين ريال مدريد وديبورتيفو الافيس يوم الجمعة القادمة الموافق 10 يوليو الجاري.


وتقام المباراة بين ريال مدريد وديبورتيفو الافيس يوم الجمعة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.


التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو ، رافائيل فاران ، ميليتاو ، فيرلاند ميندى. 


خط الوسط : فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس.


خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيسكو.


ويحتل ريال مدريد المركز الاول برصيد 77 نقطة بينما الافيس فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

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