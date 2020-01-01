مقتدى الصدر: اغتيال "الهاشمي" يجب أن لا يمر دون عقاب
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:46 م
وكالات
قال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء الثلاثاء، إنه لا يتعين أن يمر اغتيال المحلل الأمني والاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي بدون عقاب.
وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن "الاغتيال الوقح للأخ والشهيد هشام الهاشمي لا يجب أن يمر بلا عقاب".
وأضاف: "نحذر من جر البلد إلى وحل العنف، فالعراق بحاجة إلى السلام، ولتعلموا أن اغتياله لن يكون تكميماً لأصوات الحق".
وكان مسلحون قد اغتالوا أول أمس الإثنين المحلل الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في حي زيونة شرقي بغداد.
فيما أحدث خبر الاغتيال صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، خصوصاً أن الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من اغتياله، على حسابه بموقع تويتر، تحدث فيها عن الوضع في العراق.
يشار إلى أن شبح الاغتيالات في العراق، كان أطل برأسه مجدداً في الآونة الأخيرة بعدما توقف لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهد مارس الماضي حالات اغتيال استهدفت ناشطين في محافظة ميسان جنوب البلاد.
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