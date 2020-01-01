الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - ميلان 4 × 2 يوفنتوس الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:48 م Advertisements حقق فريق ميلان الايطالي انتصارا عريضا على فريق يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري. أخبار تهمك حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي منذ ساعة و 21 دقيقة عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة) منذ حوالي 4 ساعات "الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة منذ حوالي 15 ساعة شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار" منذ حوالي 10 ساعة تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني منذ ساعة الا ربع صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي منذ حوالي 5 ساعات تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع منذ نصف ساعة عاجل.. فرجاني ساسي يصطحب صفقة الزمالك الجديدة معه للقاهرة منذ أقل من ساعتين عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي منذ حوالي 5 ساعات الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة منذ ساعتين و 54 دقيقة بارتوميو يصدم برشلونة بشأن نيمار منذ نصف ساعة تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير منذ حوالي 6 ساعات تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا منذ حوالي 7 ساعات عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء منذ حوالي 6 ساعات